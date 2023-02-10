В Татарстане мужчина случайно застрелил друга на охоте

В Татарстане охотник случайно застрелил приятеля, когда убирал ружье в чехол. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел в городе Нурлат. 58-летний житель Ульяновска приехал поохотиться с друзьями. Когда он складывал ружье в чехол, прозвучал выстрел, один из мужчин был ранен в грудь. Потерпевший скончался по дороге в больницу.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвиняемый свою вину признал.

«Уголовное дело направлено в Нурлатский районный суд для рассмотрения по существу», – добавили в надзорном ведомстве.

Ульяновск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»