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Четверг, 16 февраля 2023, 16:00 мск

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В Красноярске полицейский забил до смерти подозреваемого в краже

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту гибели в отделении полиции подозреваемого. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 51-летнего мужчину задержали по подозрению в краже телефона, после чего его доставили в отдел полиции №4 МУ МВД России «Красноярское». Задержанный сумел сбежать, выпрыгнув из окна. Однако был арестован повторно.

«Находясь в помещении коридора отдела полиции, 35-летний оперуполномоченный подошел к потерпевшему и нанес ему ногой и руками несколько ударов по бедру, голове и телу. Через некоторое время мужчина скончался на месте происшествия», – сообщили следователи.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), а также по факту халатности в отношении неустановленных сотрудников полиции (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Полицейский находится под домашним арестом.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,