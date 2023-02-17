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Пятница, 17 февраля 2023, 10:56 мск

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Спецслужбы предотвратили теракт на химпредприятии

В Калужской области правоохранители ликвидировали двух террористов, которые готовили нападение на химическое предприятие. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей», – говорится в сообщении.

У ФСБ есть сведения о том, что террористы намеревались после этого уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии. Боевики были последователями запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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