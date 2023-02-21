На уроке биологии в школе Алматы убили и разделали морскую свинку

В Алматы на уроке биологии в частной школе убили и расчленили морскую свинку. Видео с практического урока появилось в социальных сетях, после чего Управление образования города начало проверку, сообщает издание zakon.kz.

Сам урок прошел 17 февраля, это было дополнительное занятие по биологии в 10 классе.

Педагог рассказала, что по просьбе учеников провела практическое занятие со вскрытием, чтобы продемонстрировать внутренние органы морской свинки в целях обобщения раздела «Анатомия и физиология».

В Управлении образования Алматы сообщили, что с учителями школы «проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов». Администрации школы рекомендовано усилить воспитательную работу по формированию «бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными», сообщила пресс-служба ведомства.

Учитель биологии больше не работает в школе. Педагог уволилась по собственному желанию, отметили в Управлении образования.

Алматы, Наталья Петрова

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