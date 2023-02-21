В Казахстане поезд столкнулся с автовозом

В Казахстане поезд столкнулся с автовозом, выехавшим на железнодорожный переезд. Об этом сообщает Tengrinews.

Инцидент произошел на западе страны в Актюбинской области. Автовоз выехал на железнодорожные пути и остановился. Машинист не успел затормозить, состав буквально снес грузовик.

В результате смертельные травмы получил водитель автовоза. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Кроме того, сильные повреждения получил грузовик и автомобили, которые он переводил. Правоохранители проводят проверку. По предварительной версии, водитель автовоза выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Астана, Зоя Осколкова

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