В Казахстане поезд столкнулся с автовозом, выехавшим на железнодорожный переезд. Об этом сообщает Tengrinews.
Инцидент произошел на западе страны в Актюбинской области. Автовоз выехал на железнодорожные пути и остановился. Машинист не успел затормозить, состав буквально снес грузовик.
В результате смертельные травмы получил водитель автовоза. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Кроме того, сильные повреждения получил грузовик и автомобили, которые он переводил. Правоохранители проводят проверку. По предварительной версии, водитель автовоза выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.
Астана, Зоя Осколкова
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