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Вторник, 28 февраля 2023, 14:33 мск

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В России задержали 11 членов крупной наркогруппировки

Правоохранители пресекли деятельность наркокартеля, действовавшего в четырех регионах России. Задержаны 11 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Наркобанда орудовала в Москве, Подмосковье, Курской и Орловской областях. Ее участники разделили обязанности: «перевозчики», «склады», «кладмены». Они создали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, а продавали запрещенные вещества в интернет-магазинах в даркнете.

В ходе обысков из незаконного оборота изъято 130 кг наркотических средств и психотропных веществ, свыше 600 кг прекурсоров наркотических средств и химических реагентов.

Фигурантов отправили под домашний арест и в СИЗО. Правоохранители устанавливают других подозреваемых, причастных к криминальной схеме.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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