На Алтае постоялец дома престарелых до смерти избил соседа по комнате

В Алтайском крае постоялец дома престарелых избил инвалида, с которым жил в одной комнате. От полученных травм пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело.

Убийство было совершено в частном пансионате для пожилых и инвалидов в Рубцовском районе. 53-летнего мужчину, жившего в одной комнате с другими постояльцами, не устраивали бытовые просьбы 71-летнего соседа. Пожилой человек часто просил остальных помочь ему поправить одеяло или отодвинуть кровать, так как сам не мог себя обслуживать.

«В ночь на 9 марта 2023 года после очередных просьб соседа, подозреваемый подошел к кровати и нанес не менее семи ударов руками по голове пожилого человека и не менее 13 ударов по телу. Спустя неделю потерпевший от полученных травм скончался», – сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый задержан. Расследование дела контролирует прокуратура.

Барнаул, Зоя Осколкова

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