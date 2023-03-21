В Якутске неизвестный застрелил трех человек

В Якутии обнаружили тела трех человек с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Двоих мужчин 24 и 44 лет и 31-летнюю женщину обнаружили мертвыми в одной из квартир жилого дома в Якутске. Личности погибших установлены.

«По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Якутск, Зоя Осколкова

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