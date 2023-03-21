Суд в Перми приговорил 23 члена наркосиндиката к 200 годам лишения свободы

В Перми осудили банду наркоторговцев, которая в течение нескольких лет активно распространяла запрещенные вещества в разных городах России. 23 обвиняемых приговорили в общей сложности к 200 годам лишения свободы.

Как сообщили в региональном управлении МВД, дилеры распространяли наркотики через «закладки» с января 2018-го по февраль 2021 года. Продавали запрещенные вещества через интернет-магазин. Банда действовала сразу в нескольких регионах, включая Прикамье и Удмуртию, Кировскую и Омскую область, а также Москву, Петербург и Казань.

Во время обысков оперативники изъяли 5,5 кг синтетических веществ, были проведены десятки экспертиз. Осужденные пытались скрыть свою деятельность от правоохранителей разными способами, использовали шифрование и криптовалюты при расчетах.

Наркоторговцев приговорили к срокам от 9 до 14 лет. Кроме того, осужденные должны выплатить штрафы на сумму почти в 2,5 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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