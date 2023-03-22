Полицейские при поддержке спецназа ликвидировали нарколабораторию на скотобойне под Тверью

В Тверской области полицейскими ликвидирована нарколаборатория, действовавшая на скотобойне. Организаторы незаконного производства запрещенных веществ были задержаны.

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками регионального наркоконтроля и МО МВД России «Кимрский» при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром» пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков», – сообщает «МВД.Медиа».

В лаборатории правоохранители обнаружили оборудование для изготовления наркотических веществ, химический реактор, канистры и бочки, а также 11 кг мефедрона, пакеты с неизвестным порошком и емкости с непонятной жидкостью. Все это отправили на экспертизу.

На криминальном производстве стражи правопорядка задержали и организаторов лаборатории – двух жителей города Кашин 34 и 37 лет. «Изготовленный наркотик планировали сбывать бесконтактным способом через закладки на территории Тверской области», – уточнили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранты заключены под стражу.

Тверь, Зоя Осколкова

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