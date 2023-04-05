Украинский ударный беспилотник упал рядом с Запорожской АЭС

Украинский беспилотник-камикадзе Warmate польского производства упал в Энергодаре, в нескольких сотнях метров от Запорожской атомной станции. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительной информации, его целью был объект на территории Запорожской АЭС», – написал он в своем телеграм-канале. Рогов отметил, что традиционно ВСУ снаряжают данные ударные беспилотные летательные аппараты боевыми головками с массой взрывчатого вещества до 800 грамм в тротиловом эквиваленте.

Он напомнил, что первые попытки нанесения ударов по территории Запорожской АЭС при помощи ударных дронов украинские войска начали предпринимать в апреле 2022 года.

Об инциденте с дроном также сообщил командир подразделения ВС России, которое обеспечивает безопасность ЗАЭС.

«Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ», – приводит слова военнослужащего РИА «Новости». Вес беспилотника составлял более 2 кг, уточнил он.

Расположение осколков беспилотника говорит о том, что целью атаки была инфраструктура АЭС, добавил собеседник агентства. Причины падения БПЛА устанавливаются.

Запорожскую АЭС с конца февраля 2022 года контролирует Россия. Украинские военные периодически обстреливают ЗАЭС и город Энергодар, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Москва, Наталья Петрова

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