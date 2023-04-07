ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка. Есть погибший и раненые

Центр Донецк подвергся обстрелу из ракетной системы залпового огня. ВСУ выпустили по Ворошиловскому району пять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в СЦКК. В результате обстрела центра города, по предварительным данным, погиб один мирный житель, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Под вражеским огнем район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

В результате ракетного удара разрушены павильоны на Крытом рынке, пострадали здания по улице Горького (разрушена стена одного из жилых домов), уточнил Кулемзин. По его словам, на бульваре Шевченко зафиксировано прямое попадание ракеты в здание, перебит газопровод и повреждены автомобили. Кроме того, повреждено дорожное покрытие по Театральному проспекту и улице Челюскинцев, добавил мэр.

Местные телеграм-каналы пишут, что разрушено кафе «Юзовская пивоварня» по бульвару Шевченко. «В Ворошиловском районе Донецка обстрелом ВСУ разбиты и уничтожены десятки машин мирных жителей», – сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».

Донецк, Наталья Петрова

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