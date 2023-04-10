В Кузбассе подросток убил сожителя своей бабушки

В Кемеровской области 16-летний юноша зарезал сожителя своей бабушки и украл деньги. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Убийство было совершено в частном доме в Прокопьевске. Подросток попросил денег у 83-летнего мужчины, но тот ему отказал. Тогда юноша нанес пенсионеру удары ножом в область головы, лица и шеи. Мужчина скончался на месте.

«После убийства потерпевшего подросток совершил хищение принадлежавших престарелому мужчине денежных средств в сумме более 11 тысяч рублей и покинул место происшествия, отправившись к соседям, которым рассказал о случившемся», – говорится в сообщении.

Потратить деньги подросток не успел, его задержали полицейские. В отношении него возбуждены уголовные дела об убийстве и хищении.

Кемерово, Зоя Осколкова

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