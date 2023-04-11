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Вторник, 11 апреля 2023, 16:01 мск

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ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донецке, есть раненые

В Донецке под обстрел со стороны украинских войск попал пассажирский автобус, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По уточненным данным, пострадали два человека.

«В поселке Лозовской Куйбышевского района под обстрел попал автобус 63-го маршрута. Есть пострадавшие, среди которых и водитель», – сообщил градоначальник.

Позже Кулемзин уточнил, что при обстреле автобуса получили ранения двое мужчин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за сегодняшний день ВСУ пять раз обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив около 20 снарядов.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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