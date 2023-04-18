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Вторник, 18 апреля 2023, 17:52 мск

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Над Донецком сбили два беспилотника ВСУ со взрывчаткой

Российские военные приземлили два ударных украинских беспилотника, начиненных взрывчаткой и поражающими элементами, в Киевском районе Донецка. Дроны подавили при помощи комплекса РЭБ. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Один из БПЛА упал около школы № 57 по улице Яснопольской, второй повис на ветвях деревьев на пересечении улицы Челюскинцев и улицы Звягильского.

«Специалистам РЭБ ВС РФ удалось подавить сигнал, что позволило не допустить детонации взрывчатого вещества в густонаселенном районе столицы ДНР и избежать массовых жертв среди гражданского населения», – говорится в сообщении.

Сбитые над Донецком беспилотники самолетного типа собраны на Украине из различных иностранных комплектующих и начинены примерно 3 кг взрывчатого вещества с поражающими элементами в виде стальных цилиндров и шариков, уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.

Отмечается, что в одном дронов уцелел управляющий модуль, который передан специалистам Минобороны РФ для уточнения полетного задания.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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