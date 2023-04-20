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Четверг, 20 апреля 2023, 09:35 мск

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Жительница Донецка погибла при утреннем обстреле со стороны ВСУ

Женщина погибла в результате утреннего артиллерийского обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Снаряд попал в частный жилой дом по адресу ул. Румынская, 2. Множественные ранения получила 54-летняя женщина. Пострадавшая скончалась на месте.

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка в пять часов утра – было выпущено четыре снаряда натовским калибром 155 мм.

Всего с полуночи Куйбышевский и Петровский районы Донецка пять раз подверглись украинским обстрелам из артиллерийских оружий натовского образца. Военные ВСУ выпустили 20 снарядов калибром 155 мм.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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