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Пятница, 28 апреля 2023, 16:22 мск

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Житель Казани убил мать и ранил отчима через два дня после возвращения из колонии

В Казани мужчина расправился со своей матерью и ранил ее сожителя через два дня после того, как вернулся из колонии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в доме на улице Нурихана Фаттаха. Как выяснилось, убийство совершил 33-летний мужчина. Подозреваемый пару дней назад вернулся из мест лишения свободы и приехал к матери и отчиму.

Родственники отмечали событие, распивая алкогольные напитки. Во время застолья возник конфликт, в ходе которого экс-заключенный ударил ножом отчима. Женщина пыталась спастись и выбежала в подъезд, но сын ее догнал и ударил ножом в живот.

Пострадавший мужчина был госпитализирован в критическом состоянии. Женщина от полученных ранений умерла на месте.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Казань, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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