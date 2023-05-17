МВД задержало создателей сети Telegram-каналов, вымогавших деньги за «блок на негатив»

МВД России сообщило о задержании организаторов сети анонимных Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве денег под угрозой размещения компрометирующих материалов.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что каналы были созданы «якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов РФ». О каких каналах идет речь, она не уточнила.

Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании, а ресурсы, по ее словам, получили «яркие и токсичные наименования» для привлечения аудитории.

«Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей, – рассказала Волк. – За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства».

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали диджитал-директора PR-агентства, заместителя начальника отдела одного из ФГУП и «профессионального журналиста, который писал тексты». Имена задержанных не раскрываются.

Все они стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (п.б ч.3 ст.163 УК РФ). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов «изъяты «холодный» криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи, и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – отметила Вовк. По ее словам, предварительное расследование продолжается.

Baza пишет, что задержаны администраторы телеграм-каналов, которые работали по многим регионам страны, среди них «Уфимская куница», «Ляпкин тяпкин» и «Держиморда». Источник РБК уточнил, что среди задержанных – трое администраторов телеграм-канала «Держиморда».

Москва, Наталья Петрова

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