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Пятница, 19 мая 2023, 09:56 мск

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В Сибири полицейского поймали, когда он забирал закладку с наркотиками

В Новосибирске задержали сотрудника ДПС, когда он забрал наркотики из закладки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

По данным канала, 22-летний молодой человек работает в правоохранительных органах два года. Наркотики он решил купить для себя и нашел продавца в интернете. В назначенном месте полицейский забрал один грамм мефедрона.

О произошедшем узнали в полиции и задержали сотрудника. В настоящее время он находится под домашним арестом по решению суда.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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