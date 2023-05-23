Из отдела полиции в Дагестане украли 305 литров спирта

В Дагестане из отдела полиции украли 305 литров спирта. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Спирт конфисковали весной 2021 года. Тогда полицейские отправили 61 бутылку объемом 5 литров в камеру для хранения вещдоков в Хасавюрте.

Позже выяснилось, что неизвестный тайком подменил спирт на другую жидкость. Только спустя два года расследования удалось установить подозреваемого, им оказался полицейский – старшина группы тылового обслуживания Абдулазиз Омаров.

Предприимчивого стража порядка уволили из органов и возбудили уголовное дело. За подмену бывшему правоохранителю грозит до двух лет лишения свободы.

Махачкала, Зоя Осколкова

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