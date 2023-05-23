Минобороны заявило о разгроме украинских диверсантов в Белгородской области

Минобороны России сообщило, что в ходе контртеррористической операции российские военные уничтожили вторгшихся на территорию Белгородской области украинских диверсантов.

«Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа [украинские] националистические формирования были заблокированы и разгромлены», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что остатки боевиков были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали вести огонь до полной ликвидации. В итоге уничтожено «более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», – уточнило Минобороны.

В министерстве сообщили, что вторжению диверсантов предшествовали интенсивные обстрелы международного пункта пропуска «Козинка» и ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области.

Минобороны заявило, что киевский режим «перешел к реализации террористических акций против мирного населения», потерпев поражение в Артемовске.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проникновении на территорию региона диверсионно-разведывательнаой группы ВСУ. В области был введен режим контртеррористической операции. Сообщалось, что в результате нападения диверсантов ранения получили 8 мирных жителей.

СКР по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ, в том числе о теракте.

Ранее сегодня Гладков сообщил об отселении в целях безопасности жителей девяти приграничных населенных пунктов Грайворонского городского округа. Он также заявил, что «зачистка территории от последствий» продолжается. По последним данным, которые привел глава региона, в результате вчерашних обстрелов приграничных сел Грайворонского округа ранены 12 мирных жителей, повреждены 29 частных жилых домов и три автомобиля. Без света остались 14 населенных пунктов.

Москва, Наталья Петрова

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