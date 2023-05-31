На Афипском НПЗ на Кубани потушили пожар после атаки дрона

Афипский нефтепереработающий завод в Северском районе Краснодарского края ночью 31 мая подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщил рано утром губернатор региона Вениамин Кондратьев. В результате загорелась одна из установок по перегонке мазута. Обошлось без пострадавших.

«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина – прилет БПЛА», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, возгорание локализовано на площади в 100 квадратных метров. Позже Кондратьев сообщил, что пожар полностью потушен.

Напомним, ночью 28 мая на Кубани беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ, но были нейтрализованы.

До этого Ильский НПЗ подвергался атаке БПЛА 4 и 5 мая. Возникшие возгорания в резервуарах с нефтепродуктами были ликвидированы. Пострадавших не было.

Краснодар, Наталья Петрова

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