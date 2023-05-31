Беспилотник упал на территорию еще одного НПЗ на Кубани

В Краснодарском крае на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник, сообщил оперштаб региона. В результате падения БПЛА никто не пострадал, инфраструктура предприятия не повреждена.

«По сообщению ЕДДС Северского района, около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в 9:20 упавший БПЛА в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками.

В ночь на среду, 31 мая, беспилотник атаковал Афипский НПЗ, расположенный также в Северском районе. В результате падения дрона загорелась одна из установок по перегонке мазута. Возгорание уже потушили.

Напомним, Ильский нефтеперерабатывающий завод подвергался атаке БПЛА 4 и 5 мая. Возникшие возгорания в резервуарах с нефтепродуктами были ликвидированы. Никто не пострадал.

Ночью 28 мая атака дронов на Ильский НПЗ была отбита: беспилотники нейтрализовали на подлете к заводу.

Краснодар, Наталья Петрова

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