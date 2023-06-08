ВСУ обстреляли пункт эвакуации в затопленной Голой Пристани: среди жертв – беременная женщина

Украинские военные обстреляли пункт эвакуации мирных жителей в городе Голая Пристань Херсонской области, ушедшем под воду после разрушения Каховской ГЭС. В результате обстрела погибли два человека, еще двое ранены. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани», – написал Сальдо в Telegram.

По его словам, погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу, отметил врио главы области.

«Обстрел был именно намеренный, нелюди стреляли специально по мирным людям», – подчеркнул Сальдо. По его словам, украинского президента Владимира Зеленского ждет скамья подсудимых, на которой он ответит за обстрелы мирного населения. «Сообщают, что сегодня в Херсоне находится киевский главарь Зеленский. Кровь сегодняшних невинных жертв ложится лично на него. Когда он будет исполнять свои репризы на скамье подсудимых – в длинном списке преступлений будет и обстрел Голой Пристани 8 июня 2023 года», – отметил врио губернатора.

Москва, Наталья Петрова

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