США сегодня могут объявить о новом пакете военной помощи Украине

США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Очень-очень скоро вы увидите дополнительный пакет отчислений со стороны Соединенных Штатов», – сказал он на брифинге в понедельник (цитата по РИА «Новости»).

Вашингтон продолжит концентрироваться на предоставлении Украине того оружия, в котором она нуждается, добавил Кирби.

По информации американских СМИ, о новом пакете военной помощи киевскому режиму на 325 млн долларов США могут объявить уже сегодня, 13 июня. В него войдут боевые машины пехоты Bradley и Stryker, а также боеприпасы к системам HIMARS и NASAMS.

Новая военная помощь будет передана Киеву непосредственно с американских военных складов.

Напомним, Пентагон 9 июня объявил о закупке для Украины дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов на $2,1 млрд. Речь идет о боеприпасах для ЗРК Patriot, зенитных ракетных комплексах MIM-23 Hawk и боекомплекте к ним, артиллерийских снарядах, беспилотниках-разведчиках RQ-20 Puma и др.

Отмечалось, что оружие и боеприпасы будут закуплены Вашингтоном у производителей или партнеров и переданы Украине.

Вашингтон, Наталья Петрова

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