Более 30 человек погибли при взрыве в ресторане в Китае

В городе Иньчуань на северо-западе Китая при взрыве в одном из ресторанов погиб 31 человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти. Причиной инцидента стала утечка сжиженного газа из баллона в рабочей зоне заведения.

Взрыв произошел в среду, 21 июня, около 20:40 по местному времени в ресторане барбекю на оживленной улице в районе Синцин. Все пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал приложить все силы для спасения и лечения пострадавших. Кроме того, он велел усилить контроль за безопасностью на ключевых объектах после взрыва в ресторане.

Пекин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»