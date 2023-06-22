российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 июня 2023, 08:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Более 30 человек погибли при взрыве в ресторане в Китае

В городе Иньчуань на северо-западе Китая при взрыве в одном из ресторанов погиб 31 человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти. Причиной инцидента стала утечка сжиженного газа из баллона в рабочей зоне заведения.

Взрыв произошел в среду, 21 июня, около 20:40 по местному времени в ресторане барбекю на оживленной улице в районе Синцин. Все пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал приложить все силы для спасения и лечения пострадавших. Кроме того, он велел усилить контроль за безопасностью на ключевых объектах после взрыва в ресторане.

Пекин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

Абсурдная провокация: Пекин выразил протест после заявления Байдена о Си Цзиньпине / В Конгрессе визит Блинкена в Китай назвали «вопиющим провалом» / ЕС исключил несколько китайских компаний из санкционного списка за отказ работать с Россией / Россия заняла второе место среди стран по числу уехавших миллионеров / Почти 400 тысяч тонн грузов перевезли по мосту Благовещенск-Хэйхэ за год / Штаты решили сменить статус Китая, чтобы лишить преференций / В горах Китая оползень сошел на ферму, 19 человек погибли / В КНР предрекли Западу новые беды из-за очередных санкций против России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Китай,