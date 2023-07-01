ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянскому району

Система противовоздушной обороны России отразила ракетный удар по Бердянскому району Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около 8:40 нацисты попытались нанести ракетный удар по Бердянскому району. Система ПВО ВС РФ отработала успешно: сбиты две ракеты из двух», – написал он в своем телеграм-канале.

Рогов уточнил, что одна из ракет при падении разрушила сарай частного домовладения в селе Троицое. Обошлось без пострадавших.

Напомним, утром 30 июня в Бердянске сработала система ПВО, в городе прогремела серия взрывов. Как сообщал Рогов, ВСУ попытались нанести удар британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. По его словам, ПВО отразила атаку еще на подступах к городу.

Москва, Наталья Петрова

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