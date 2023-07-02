В Колумбии два военных самолета столкнулись в полете – один пилот погиб

Два военных самолета ВВС Колумбии столкнулись в воздухе около города Вильявисенсио в Колумбии. Один пилот погиб, второй не пострадал, пишет Heraldo del Norte.

ЧП случилось вечером 1 июля во время учебных маневров на авиабазе Апиай. Два учебных самолета T-27 Tucano столкнулись прямо во время полета. От удара оба борта загорелись и упали на землю. Один из них оказался всего в километре от посадочной полосы.

Пилоты катапультировались. В момент аварии самолеты летели низко, и один летчик погиб, второй выжил. Других пострадавших нет, пожарные быстро справились с огнем.

Проводится расследование инцидента.

В Италии два учебных самолета столкнулись под Римом. Оба пилота погибли.

Вильявисенсио, Наталья Рязанова

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