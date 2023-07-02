Полиция Франции задержала почти 500 погромщиков за ночь

Полиция Франции подтвердила аресты 486 участников массовых беспорядков в ночь на 2 июля. Французский лидер Эммануэль Макрон отложил визит в ФРГ в связи с ситуацией внутри страны. Народные волнения с территории Франции перекинулись на Бельгию и Швейцарию.

По данным французского МВД, в ночь на 2 июля были мобилизованы 45 тысяч сотрудников для сдерживания беспорядков. В министерстве минувшую ночь назвали «более тихой» по сравнению с предыдущей. Арестованы 486 человек, из них 194 – в Париже, 65 – в Марселе.

Во время столкновений с участниками беспорядков пострадали двое полицейских в Марселе. Один из них был ранен в лицо во время минометного обстрела. Обоих пострадавших доставили в больницу, они в сознании, передает BFM-TV.

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил двухдневный визит в ФРГ, который намечался на 2 июля. Темой переговоров должно было стать возобновление партнерских связей с Германией.

Массовые беспорядки из Франции перекинулись на соседние Бельгию и Швейцарию. Очевидцы рассказали в соцсетях об уличных акциях протеста. В ночь на 1 июля полиция Бельгии задержала 64 человека. В Швейцарии больше других пострадал город Лозанна. Там акции протеста переросли в мародерство, многие магазины подверглись грабежам, пишут «Известия».

В ночь на 1 июля полиция во Франции задержала 1 311 участников беспорядков. Поводом для акций протеста стало убийство полицейским подростка.

Париж, Наталья Рязанова

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