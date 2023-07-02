В Канаде прошел мощный торнадо – есть пострадавшие

Мощный торнадо прошел через округ Маунтин-Вью около Калгари в Канаде. Несколько человек пострадали, более десяти домов повреждены, пять полностью разрушены, передает телеканал CBC.

Торнадо налетел днем 1 июля. Пожарная охрана подтвердила, что пять домов полностью разрушены, порядка 12 серьезно повреждены. Одна женщина успела спрятаться в подвале, когда торнадо налетел на ее дом. Пожарным пришлось разбирать обломки дома, чтобы освободить ее. Дом оказался полностью разрушен.

Несколько человек с легкими повреждениями обратились за медицинской помощью, но никто не получил серьезных травм. Местные власти уточняют число пострадавших и подсчитывают ущерб от стихии.

Около семи торнадо прошли по территории США 15 июня. Самый сильный зарегистрирован в штате Техас, где три человека погибли и около 100 пострадали.

Калгари, Наталья Рязанова

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