В США 30 человек погибли и пострадали при стрельбе на вечеринке

Два человека погибли, 28 были ранены в результате стрельбы в американском городе Балтимор. Инцидент случился во время вечеринки, где собрались около ста человек, передает телеканал CNN,

Вскоре после полуночи 2 июля в районе Бруклин Хоумс раздались выстрелы. Стрелявший успел убежать до приезда полиции. Прибывшие медики нашли на месте вечеринки двух погибших. Еще три человека находятся в критическом состоянии.

Нескольких раненых привезли бригады скорой помощи, других подвезли участники вечеринки. Общее число пострадавших достигает 28 человек. Всем оказана медицинская помощь.

Полиция выясняет, что стало причиной стрельбы, и ищет подозреваемого.

Ранее в Денвере неизвестный начал стрелять прямо на улице. Девять человек получили ранения, подозреваемый был убит на месте.

Балтимор, Наталья Рязанова

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