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В США девять человек ранены в результате стрельбы

В американском городе Денвере девять человек получили ранения в результате стрельбы. Подозреваемый был застрелен. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел в квартале на Маркет-стрит через несколько часов после баскетбольного матча финала НБА. Однако пока нет сведений о том, что стрельба может быть связана с этим событием.

По данным полицейских, девять человек были ранены, из них трое находятся в критическом состоянии, врачи пытаются сохранить им жизнь.

Как добавляет агентство, это 290-й случай массовой стрельбы в США с начала года. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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