В США девять человек ранены в результате стрельбы

В американском городе Денвере девять человек получили ранения в результате стрельбы. Подозреваемый был застрелен. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные полиции.
Инцидент произошел в квартале на Маркет-стрит через несколько часов после баскетбольного матча финала НБА. Однако пока нет сведений о том, что стрельба может быть связана с этим событием.
По данным полицейских, девять человек были ранены, из них трое находятся в критическом состоянии, врачи пытаются сохранить им жизнь.
Как добавляет агентство, это 290-й случай массовой стрельбы в США с начала года. Проводится расследование.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube