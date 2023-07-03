В Новосибирске школьница умерла, покурив вейп

В Новосибирске старшеклассница умерла, отравившись неизвестным веществом, сообщает телеграм-канал Shot. По предварительным данным, перед смертью 17-летняя девушка курила вейп. Рядом с телом школьницы в квартире нашли вейп с жидкостью для устройства. Жидкость отправлена на экспертизу.

По данным источника канала, мертвую старшеклассницу обнаружили в квартире на улице Демакова. Возле нее валялся вейп с тремя флакончиками жидкости.

Точную причину смерти девушки предстоит установить судмедэкспертам. По имеющимся данным, школьница росла в полной семье, на учете в ПДН не стояла.

Напомним, в Саратове 15-летний подросток попал в реанимацию после курения вейпа. Врачи больше двух недель боролись за его жизнь, но спасти не смогли. За это время школьник дважды пережил остановку сердца, у него начался отек легких, из-за чего его подключили к аппарату ИВЛ.

Новосибирск, Наталья Петрова

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