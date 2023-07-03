Под Пензой заключенный совершил побег с помощью такси

В Пензенской области заключенный совершил побег. Он уехал с места лишения свободы на такси. Об этом сообщает пресс-служба Бессоновского районного суда.

Осенью 2021 года житель города Каменка был приговорен к исправительным работам за уклонение от уплаты алиментов, а также лишен водительских прав. Весной 2022 года исправительные работы были заменены на лишение свободы.

В сентябре мужчина освободился из колонии-поселения, но через два дня его вновь отправили за решетку за управление автомобилем в состоянии опьянения. В марте его госпитализировали в ГБУЗ «Бессоновская районная больница» в селе Бессоновка. Однако пациент покинул медучреждение. Он заказал такси и уехал домой в Каменку. Там его и задержали правоохранители.

В результате заключенному добавили срок за побег. Свою вину он полностью признал.

Пенза, Зоя Осколкова

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