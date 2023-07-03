В Белгородской области сработала система ПВО: сбит беспилотник

Сегодня в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны – над селом Борки был сбит беспилотник. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Гладком также сообщил, что сегодня под обстрел ВСУ попало село Кукуевка Валуйского городского округа.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли и фасады в 2 частных домовладениях, также поврежден один автомобиль. Все оперативные и аварийные службы на месте, подомовой обход продолжается», – пояснил Гладков.

Стоит отметить, что Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ. На территорию региона неоднократно пытались прорваться украинские диверсанты.

Белгород, Светлана Антонова

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