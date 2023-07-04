ФСБ пресекла попытку вербовки российских военных в ВСУ

ФСБ задержала в Тюмени мужчину, который по заданию украинских спецслужб склонял российских военнослужащих перейти на сторону ВСУ. Об этом сообщает центр общественных связей российской спецслужбы.

По версии ФСБ, подозреваемый склонял офицера одной из воинских частей после прибытия в зону проведения спецоперации перейти вместе с вверенным ему подразделением на сторону украинских вооруженных сил.

Как отметили в спецслужбе, в качестве аргументов фигурант использовал «заведомо ложные сведения, дискредитирующие ВС РФ», и «гарантировал организовать российским военнослужащим связь с представителями украинских спецслужб».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена). Максимальная санкция этой статьи – пожизненное заключение

Ранее ФСБ сообщила о задержании в ЛНР гражданина Украины по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, с октября 2022 года подозреваемый по заданию куратора, действующего в интересах ВСУ, собирал и передавал информацию о перемещении и местонахождении российских войск и сил Народной милиции ЛНР.

Москва, Наталья Петрова

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