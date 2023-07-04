Три ребенка сбежали из детского сада в Калуге

В Калуге трое детей сбежали из детского сада «Радуга» в районе Московской площади через дыру в заборе. Прокуратура начала проверку по факту происшествия, детей ищут полицейские. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

«Предварительно установлено, что сегодня в 11:30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что из детского сада сбежали три ребенка в возрасте 6 лет и 4 лет через имеющийся в заборе проем», – говорится в сообщении.

На место выезжал прокурор города Алексей Василенко. Чтобы установить местонахождение детей, полиция организовала патрулирование района, уточнили в надзорном ведомстве.

Позднее в прокуратуре сообщили, что пропавшие дети найдены. Их жизни и здоровью ничто не угрожает, отметили в ведомстве.

Калуга, Наталья Петрова

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