В Чехии цыгане попросили защиты от агрессивных украинских беженцев

В чешском городе Пардубице цыгане вышли на марш протеста с требованием защитить их от украинских беженцев, информирует телеканал Ceska Televize. Так они отреагировали на массовую драку цыган с приезжими из Украины, которая произошла в субботу, 1 июля.

В побоище участвовали 18 человек. Один цыган получил удар ножом в лицо и был госпитализирован. По словам пострадавшего, драку спровоцировали украинцы, которые накануне, по его утверждению, угрожали цыганам. «Мы оборонялись, один из украинцев выхватил нож и ударил меня ножом», – рассказал мужчина агентству ЧТК. Полиция задержала трех участников драки.

«Мы хотим обратить внимание правительства на то, что мы тоже являемся гражданами Чехии и не ходим по городу с оружием и не нападаем. Мы хотим жить мирно. Мы здесь, потому что ситуация среди цыган напряженная, – заявил один из участников марша Фердинанд Баник. – Этот субботний случай не уникален, это всего лишь второй случай, о котором сообщается в СМИ. Конфликты между украинцами и ромами нарастают».

Добавим, что полиция квалифицировала драку как мелкое хулиганство. Обвинение пока никому не предъявлено. Меж тем в полиции допустили переквалификацию дела после выяснения всех обстоятельств происшествия и заслушивания свидетелей.

Ранее сообщалось, что мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич выгнал украинцев после нескольких случаев сексуального насилия над местными жительницами.

Прага, Наталья Петрова

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