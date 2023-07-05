В Ярославле теплоход с пассажирами врезался в пирс

В Ярославле теплоход с людьми на борту врезался в пирс на набережной. По последним данным, пострадали 12 человек. Следователи проводят проверку. Городские власти ввели режим ЧС.

ЧП на воде произошло около полудня на Тверицкой набережной. Круизный теплоход «Москва-208» въехал носом в бетонный пирс.

«Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС. Благодарю спецслужбы за молниеносную реакцию. На месте работала полиция, медики, психологи», – сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что за медицинской помощью обратились 12 пострадавших, семерых госпитализировали. Мэр пообещал обеспечить размещение остальных пассажиров, так как многие из них приехали из других городов.

Тем временем, Западное межрегиональное СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку. «Следователи выехали на осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», – сообщили в ведомстве.

Ярославль, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»