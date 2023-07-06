В детском лагере под Воронежем отравились 10 детей

В Воронежской области зафиксировали массовое отравление детей в летнем лагере. СКР и прокуратура проводят проверку.

Кишечную инфекцию выявили у 10 детей, приехавших на отдых в оздоровительный лагерь «Юность». Одного из пострадавших госпитализировали, остальные дети находятся на амбулаторном лечении.

По факту произошедшего в Следственном комитете организована проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов и воды в пищеблоке. Работа в летнем лагере на время проверки приостановлена.

«Кроме того, прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Воронеж, Зоя Осколкова

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