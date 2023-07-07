Число жертв разрушения Каховской ГЭС выросло до 55 человек

Общее число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55 человек. Найдены тела еще двух погибших, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В течение суток обнаружены тела еще двух погибших, всего погибли 55 человек», – рассказал собеседник агентства.

За предыдущие двое суток в районе затопления нашли тела еще пяти человек. Так общее число жертв разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 53 человек. Еще 139 пострадавших находятся в больницах.

В ночь на 6 июня разрушение задвижек и верхней части Каховской ГЭС привело к масштабному наводнению. Москва заявила о теракте со стороны Киева, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Украинские власти обвинили Россию в подрыве ГЭС и начали расследование по статьям «экоцид» и «нарушение законов войны».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»