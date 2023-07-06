В зоне затопления при прорыве Каховской ГЭС нашли еще пятерых погибших

В районе затопления из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области за последние две суток обнаружено еще пять тел погибших. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«В зоне затопления за минувшие двое суток обнаружены тела еще пяти погибших», – сказал собеседник агентства.

Таким образом, число жертв катастрофы выросло до 53. Кроме того, 139 пострадавших находятся в больницах.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 6 июня была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС и разрушены задвижки плотины, что вызвало масштабное затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра. Российские власти возложили ответственность за катастрофу на Украину. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Киев же обвинил в разрушении ГЭС Россию. Генпрокуратура Украины начала расследование по статьям «экоцид» и «нарушение законов войны».

Киев, Зоя Осколкова

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