Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП под Волгоградом

Четыре человека погибли, трое пострадали в результате ДТП в Быковском районе Волгоградской области. Среди погибших малолетний ребенок, рассказали в ГУ МВД по региону.

Авария случилась около 6:30 часов 7 июля на 687-м км автодороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Автомобиль «ВАЗ-21099» столкнулся с «Лада Ларгус». Ребенок и двое взрослых погибли на месте. Водитель ВАЗ-21099 умер по дороге в больницу.

«В результате ДТП погибли: водитель и пассажирка автомобиля «Лада Ларгус», малолетний ребенок – пассажир автомобиля «ВАЗ» и водитель «ВАЗа». В больницу с травмами доставлены три женщины: 2004, 1982 и 1954 года рождения», – пояснили в ГУ МВД.

Сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа работают на месте аварии. Они выясняют причины и обстоятельства ДТП. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту аварии.

В Северной Осетии – Алании четыре человека, включая двух детей, погибли в результате ДТП на автодороге «Кавказ». Еще четырех пострадавших с травмами средней тяжести отвезли в больницу.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»