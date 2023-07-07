Шесть человек погибли при взрыве на фабрике взрывчатки под Самарой

Взрыв случился на заводе «Промсинтез» в Самарской области. Предварительно, шесть человек погибли, двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
ЧП произошло на заводе по производству взрывчатки в городе Чапаевск. Рабочие проводили демонтаж оборудования, когда прогремел взрыв. Телеграм-канал Shot узнал, что эпицентром взрыва стала труба по подаче азота.
Шесть рабочих 3-го и 5-го цехов погибли на месте. Еще двух пострадавших забрала бригада скорой помощи.
Выясняются причины взрыва. В МЧС и на заводе пока не комментируют случившееся.
Ранее один человек погиб и трое пострадали при взрыве на Чапаевском механическом заводе в Самарской области.
Чапаевск, Наталья Рязанова
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