Шесть человек погибли при взрыве на фабрике взрывчатки под Самарой

Взрыв случился на заводе «Промсинтез» в Самарской области. Предварительно, шесть человек погибли, двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ЧП произошло на заводе по производству взрывчатки в городе Чапаевск. Рабочие проводили демонтаж оборудования, когда прогремел взрыв. Телеграм-канал Shot узнал, что эпицентром взрыва стала труба по подаче азота.

Шесть рабочих 3-го и 5-го цехов погибли на месте. Еще двух пострадавших забрала бригада скорой помощи.

Выясняются причины взрыва. В МЧС и на заводе пока не комментируют случившееся.

Ранее один человек погиб и трое пострадали при взрыве на Чапаевском механическом заводе в Самарской области.

Чапаевск, Наталья Рязанова

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