СМИ: пропавшие в Бурятии туристы вышли на связь

В Бурятии спасатели успешно вывезли из леса найденных туристов из Новосибирска. Найдены еще четыре человека, сообщили в МЧС России, но продолжаются поиски мужчины и женщины.

Спасатели разыскали почти всю группу туристов, пропавших после опрокидывания катамаранов на реке Снежная. Найденных по сигналу ракетницы мужчин на вертолете Ми-8 отвезли в поселок Новоснежная Иркутской области. Стало известно место нахождения еще четырех человек.

«Еще два человека найдены добровольцами. Другие два туриста самостоятельно причалили к берегу на катамаране. Сотрудники МЧС России продолжают поиски мужчины и женщины», – говорится в сообщении министерства.

Еще один человек из той же группы вышел на связь со спасателями, пишут «Известия» со ссылкой на источник. Он сумел самостоятельно выбраться из реки.

6 июля на реке Снежная перевернулись катамараны с туристами, совершавшими сплав. Трое самостоятельно выбрались на берег и вызвали спасателей. Предположительно, еще пять человек унесло течением.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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