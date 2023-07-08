ВСУ нанесли новый удар по Белгородской области: есть раненые

За минувшие сутки по Белгородской области было выпущено в общей сложности более 100 снарядов со стороны Украины. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ранения получили двое местных жителей.

По его словам, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка – зафиксировано 4 прилета. «В результате обстрела есть пострадавший. Мужчина с ранениями грудной клетки и голени самостоятельно обратился в больницу – ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается врачами как стабильное. В результате обстрела в селе повреждена линия электропередачи», – уточнил Гладков.

Еще один пострадавший – житель Шебекино, у которого диагностировали рваную рану надбровной области после ночного обстрела города. ВСУ нанесли удар 20 снарядами из РСЗО «Град».

Этот обстрел стал поводом для решения отложить работы по восстановлению Шебекино и возвращение местных жителей в свои дома. «После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», – пояснил белгородский губернатор.

Белгород, Светлана Антонова

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