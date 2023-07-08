Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке более 100 снарядов: трое местных жителей ранены

За минувшие сутки ВСУ выпустили в общей сложности 131 единицу боеприпасов по населенным пунктам Донецкой народной республики, в том числе Горловке и Макеевке. Как говорится в сообщении штаба территориальной обороны, больше всего пострадал Донецк.

Так, в результате обстрелов было повреждено здание Центральной городской клинической больницы, вблизи которой был ранен мужчина 1982 года рождения. Также было зафиксировано прямое попадание в здание ГУП «Почта Донбасса» на улице Школьной. Объект был разрушен полностью.

На улице Добровольского снаряды попали в ТЦ «Галактика», где затем произошел пожар. На этой же улице под ударом оказались несколько многоквартирных домов. Ранения получили мужчина 1985 г.р. и женщина 1986 г.р.

Всего на донецком направлении зафиксировано 25 фактов ведения огня со стороны ВСУ.

Донецк, Светлана Антонова

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