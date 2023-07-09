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Воскресенье, 9 июля 2023, 16:30 мск

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Катаклизмы турсезона: сильные ливни обрушились на Гагры

На курортный район Абхазии в Гагрском районе обрушились сильные ливни, в результате чего произошло наводнение, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС республики.

Как сообщается, в Гагрском районе подтоплены объекты общественного питания, магазины, первые этажи жилых домов, автомобильные дороги. Из-за затопления распределительных подстанций прекращена подача электроэнергии в некоторые населенные пункты района и города Пицунды.

МЧС Абхазии рекомендует жителям и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район из-за сложных погодных условий.

Ранее сообщалось, о сильных ливнях в Сочи. Потоки воды затопили придомовые территории жилых кварталов и снесли порядка десяти автомобилей.

Сухум, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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