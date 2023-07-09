Сильный ливень в Абхазии смыл более 200 метров железной дороги

В Абхазии приостановлено железнодорожное сообщение из-за непогоды в Гагрском районе. Как говорится в сообщении Абхазской железной дороги, сильный ливень смыл более 200 метров железнодорожного пути на перегоне «Бзыбь – Гагра» и станции Гагра.

«Бригады РУП «АЖД» сейчас обследуют и другие участки в районе, чтобы выявить повреждения», – уточнили в АЖД.

После отправки пассажирского поезда «Москва-Сухум» движение поездов было приостановлено. Электропоезд «Ласточка» движется по графику до Гагры.

На участке, где произошел подмыв ж/д полотна, работают специалисты Абхазской железной дороги.

Сухум, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»