В КНР мужчина с ножом напал на детский сад: шесть человек убиты

Мужчина с ножом ворвался в детский сад в китайской провинции Гуандун и убил шесть человек, прежде чем его сумели остановить. Среди погибших трое детей, передает Aljazeera.

Нападение произошло вскоре после 7 часов 10 июля в одном из садиков города Ляньцзян. Сигнал с полицию поступил около 07:40, через 25 минут подозреваемого уже задержали. За это время он успел смертельно ранить шесть человек: воспитателя, двух родителей и трех детей. Еще один человек пострадал, его возраст не уточняется.

Полиция установила личность нападавшего, это 25-летний местный житель. Полиция квалифицировала инцидент как умышленное нападение.

Ранее мужчина с ножом напал на людей в университете в китайском Циндао. Семь человек были ранены, один пострадавший умер.

Ляньцзян, Наталья Рязанова

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